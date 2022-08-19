Майкл Маси будет регулировать технические и спортивные правила Supercars (Autosport)

Бывший гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси получит новую должность.

Маси покинул пост в «Ф-1» после спорных решений в концовке сезона-2021, а затем ушел из Международной автомобильной федерации (ФИА).

По информации Autosport, Маси возглавит Комиссию австралийкой кузовной серии Supercars. Комиссия регулирует технические и спортивные правила чемпионата.

До назначения в «Ф-1» австралиец уже работал в и был заместителем гоночного директора Motorsport Australia – национальной автоспортивной организации.

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