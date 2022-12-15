Макс Ферстаппен: «Не сказал бы, что по-настоящему доминировал в 2022-м – у меня не так много поулов»

полагает, что не доминировал в «Формуле-1» в 2022 году.

Пилот во второй раз подряд стал чемпионом, одержал рекордные 15 побед и обогнал из на 146 очков. Тем не менее, Ферстаппен признался, что за титул пришлось побороться.

«Я считаю, что давление в этом году было. Просто некоторые команды столкнулись с проблемами с надежностью. Да, кажется, что сезон доминирующий, но на самом деле у меня не так много поулов, потому что на одном быстром круге наш болид даже не был быстрейшим на протяжении большей части года.

Так что я бы не сказал, что это настоящее доминирование. Когда доминируешь, ты зарабатываешь поул, уезжаешь вдаль и все. В большинстве случаев все было не так. Особенно в начале года – не думаю, что тогда у нас была быстрейшая машина, однако мы все равно одержали несколько побед. Это было очень важно, поскольку я знал, что предстоит тяжелая битва, если у кого-нибудь не возникнут проблемы с надежностью», – сообщил двукратный чемпион мира.

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