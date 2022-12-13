«Ауди» о переходе Зайдля в «Заубер»: «Приветствуем выбор нашего будущего партнера»

Теги Макларен Заубер 24 часа Ле-Мана Ауди Порше Формула-1 Фольксваген WEC Андреас Зайдль Авто

Компания «Ауди» прокомментировала назначение Андреаса Зайдля исполнительным директором «Заубера».

Зайдль являлся руководителем «Макларена» с 2019 года, а до этого возглавлял программу «Порше» в WEC и выиграл три гонки «24 часа Ле-Мана» подряд. «Ауди» и «Порше» входят в концерн «Фольксваген».

С 2026 года «Заубер», выступающий в «Формуле-1» как «Альфа Ромео», станет заводской командой «Ауди».

«Приветствуем выбор нашего будущего партнера. У Андреаса Зайдля обширный опыт в автоспортивных программах, он работал как с производителями, так и с командой «Формулы-1». Его послужной список в автоспорте впечатляет», – заявил технический директор «Ауди» Оливер Хоффман.

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