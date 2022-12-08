Нико Росберг: «Феррари» не хватает стабильности. «Мерседес» и «Ред Булл» не меняли руководство 10 лет»
Нико Росберг не уверен, что уход Маттиа Бинотто поможет «Феррари».
Ожидается, что новым руководителем Скудерии станет глава команды «Альфа Ромео» Фредерик Вассер.
«Верное ли решение? Не знаю. Но в «Формуле-1» важную роль играет стабильность. «Мерседес» и «Ред Булл» на протяжении десяти лет или более не меняли большинство ключевых людей [в руководстве]. «Феррари» этого не хватает.
Работа [руководителя команды] – одна из сложнейших в мире. «Феррари» придется тяжело – не сказать, что на рынке много подходящих специалистов. Любой командой управлять трудно, здесь же гораздо сложнее из-за невероятного давления. Посмотрим, к какому решению они придут», – сообщил чемпион мира 2016 года в интервью La Gazzetta dello Sport.
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