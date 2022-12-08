Нико Росберг: «Феррари» не хватает стабильности. «Мерседес» и «Ред Булл» не меняли руководство 10 лет»

не уверен, что уход поможет «Феррари».

Ожидается, что новым руководителем Скудерии станет глава команды Фредерик Вассер.

«Верное ли решение? Не знаю. Но в «Формуле-1» важную роль играет стабильность. и на протяжении десяти лет или более не меняли большинство ключевых людей [в руководстве]. «Феррари» этого не хватает.

Работа [руководителя команды] – одна из сложнейших в мире. «Феррари» придется тяжело – не сказать, что на рынке много подходящих специалистов. Любой командой управлять трудно, здесь же гораздо сложнее из-за невероятного давления. Посмотрим, к какому решению они придут», – сообщил чемпион мира 2016 года в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Феррари» снова уволила босса команды: за этот год Скудерия скатилась от мощных побед до глупейших поражений

Новая смена шефа в «Феррари» – ошибка? Техэксперты и пилоты «Ф-1» уверяют: команду перестраивали правильно