Тото Вольфф о переходе Бинотто в «Мерседес»: «Это невозможно»

Исполнительный директор прокомментировал уход с поста руководителя «Феррари».

«В последние годы у нас с Маттиа были моменты трений и споров. Это не секрет. Однако в 2022 году взаимоотношения заметно улучшились. При этом всегда было ясно то, под каким давлением он находится в «Феррари». Если ты становишься руководителем «Феррари», тебе лучше сразу позаботиться о том, чтобы в контракте были прописаны хорошие бонусы на случай увольнения. В итоге случилось неизбежное, хотя Бинотто продержался дольше, чем я предполагал.

Давления на руководство в «Феррари» всегда намного выше. Ведь ты представляешь целую страну. И болельщики могут быть очень жестоки – они либо превозносят вас до небес, либо могут просто уничтожить. Если ты итальянец – давления еще больше. Иностранец может просто не читать новости, как итальянец же ты всегда находишься на прицеле».

Вольфф рассказал, согласился бы сам на должность руководителя «Феррари», если бы не был боссом и совладельцем команды «Мерседес»:

«Любой, кто скажет вам, что ему не интересна такая работа и такая должность – соврет. Я с трудом поверил, когда в свое время меня пригласили в «Мерседес» – можно сказать, пришлось ущипнуть себя. И если бы в то время вместо «Мерседеса» ко мне с таким предложением обратились из «Феррари» – то моя реакция была бы точно такой же».

Вольфф также исключил вариант с приглашением Бинотто в «Мерседес» в будущем, когда итальянец отбудет «обязательный отпуск» и сможет перейти в другую команду «Формулы-1»:

«Нет, слишком уж много посуды мы разбили в спорах за эти годы. Так что это невозможно. Я не могу говорить за все команды. Маттиа прекрасно разбирается в «Формуле-1» – может, он найдет себе роль в одной из команд. Думаю, подписать его захотят многие».

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