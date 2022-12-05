Франц Тост: «К моменту начала сезона-2023 у де Вриса будет накат в 3000-4000 км за рулем болида «Ф-1», он должен быть хорошо готов»

Руководитель поделился ожиданиями от нового состава пилотов команды в 2023 году.

Новым напарником Юки Цуноды в «Альфа Таури» стал Ник де Врис, заменивший .

продемонстрировал достаточно неплохую динамику развития по ходу сезона. Он сумел прибавить и в последних квалификациях был даже быстрее Пьера Гасли. Дальнейший же прогресс зависит исключительно от него самого. Я жду от него сильные выступления в сезоне-2023.

В начале сентября стало очевидным, что Пьер Гасли перейдет в «Альпин». Пьер стал очень опытным гонщиком, однако в лице Эстебана Окона получает очень сильного напарника, который к тому же прекрасно знает и саму команду «Альпин», и отлично знаком с машиной. Посмотрим, как быстро Пьер сможет интегрироваться в работу новой команды.

При условии, что наша новая машина будет работать хорошо, я многого жду от Ника де Вриса. Он отлично отработал на тестах в Абу-Даби, предоставляя команде очень качественную обратную связь. Мы хорошо его подготовим. До начала предсезонных тестов следующего года у нас еще две сессии шинных тестов, и одна сессия частных тестов. Это значит, что к моменту начала следующего сезона у де Вриса за плечами будет накат в 3000-4000 км за рулем болида «Ф-1». Так что он должен быть хорошо готов к старту сезона», – рассказал Тост.

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)