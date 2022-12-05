Макс Ферстаппен: «Выиграл бы Гран-при Бельгии с последнего места, думаю – вот насколько мы были конкурентоспособными»

выбрал лучший для себя этап «Формулы-1» 2022 года.

«Я бы сказал, Спа. Машина была очень хорошей, но и у меня все получалось. Случаются уик-энды, когда все потрясающе. Думаю, если бы мы стартовали последними, то все равно бы выиграли! Вот насколько мы были конкурентоспособными», – сообщил пилот .

Ферстаппен начал Гран-при Бельгии 14-м из-за моторного штрафа и финишировал первым с отрывом в 18 секунд.

Макс рассказал и о худших уик-эндах – гонщик согласился, что одним из них стал бразильский этап:

«Если говорить в целом, то, пожалуй, он на равных с Мельбурном – там мы тоже выступили довольно плохо. Темп был ужасным. В квалификации мы столкнулись с большим количеством проблем, не могли подобрать баланс в гонке и просто уничтожали шины. Так что, наверное, эти этапы на равных».

В Бразилии Ферстаппен стал шестым, в Австралии сошел из-за технических проблем.

Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен вырвал победу с 14 места, «Феррари» утонула без темпа и едва защитила подиум