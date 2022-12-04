Джордж Расселл: «В команде иногда возникали трения. Но в итоге мы стали сплоченней»

Пилот признал, что по ходу сезона в команде периодически возникали трения.

По словам Расселла, напряжение в работе возникало естественным путем в свете того, что вплоть до последних гонок сезона «Мерседесу» не удавалось на равных бороться с «Ред Булл» и «Феррари».

«Безусловно, если бы к первой гонке сезона мы подошли, располагая самой быстрой машиной в пелотоне, динамика была бы немного другой. А так по ходу сезона мы часто засиживались допоздна – и между пилотами, командой, инженерами и конструкторами порой возникали споры и трения. Потому что мы все задавали вопросы. Действительно ли мы на правильном пути? Или нам нужно действовать как-то иначе? Может, нам нужны какие-то радикальные изменения? И да, у нас бывали и трудные разговоры. Но в итоге мы лишь сблизились и стали сплоченней.

В «Мерседесе» есть сильные лидеры, отличное руководство. И теперь мы все движемся в одном направлении. И я искренне верю, что трудный опыт, полученный в этом году, в долгосрочной перспективе приведет нас к успеху», – рассказал Расселл.

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