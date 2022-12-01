Штайнер выпустит книгу «Выживать, чтобы гонять» о «Хаасе» в сезоне-2022

Руководитель «Хааса» выпустит книгу о сезоне-2022.

Книга получила название «Выживать, чтобы гонять» (Surviving to Drive) и выйдет в апреле 2023 года.

Сезон получился для «Хааса» запоминающимся: команда заменила на Кевина Магнуссена, поднялась с десятого места в Кубке конструкторов на восьмое, а в конце года рассталась с Миком Шумахером, которого в 2023-м заменит .

«Едва ли я мог выбрать более насыщенный год, чем нынешний, если говорить о документировании некоторых из множества вещей, с которыми сталкивается руководитель команды в «Формуле-1».

Раньше я никогда не думал о том, чтобы вести дневник. Несмотря на то, что мне нравится смотреть в будущее, будет весело оглянуться назад, корректируя эту книгу и вспоминая о многочисленных взлетах и падениях.

Взлеты выделяются больше: от финиша в очках сразу после возвращения в Бахрейне и дебютных очков в Сильверстоуне до первого в истории поула команды в Бразилии и восьмого места в Кубке конструкторов – это был тот еще сезон. Упорная работа всей команды вернула нас в борьбу», – поделился комментарием Штайнер.

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