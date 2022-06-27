«Макларен» показал первую ливрею болида «Формулы E»

Теги Макларен Формула E стиль Мерседес Формула E Extreme E Авто

«Макларен» показал первый вариант ливреи машины «Формулы E».

Команда начнет участие в электроформуле со следующего сезона. «Макларен» договорился о приобретении коллектива «Мерседес».

Также «Макларен» объявил о начале сотрудничества с проектом «умного города» Неом в Саудовской Аравии. Неом стал титульным спонсором команд в «Формуле E» и чемпионате электровнедорожников Extreme E.

«Макларен» присоединится к «Формуле E», купив команду «Мерседес»

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Фото: сайт команды «Макларен»

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