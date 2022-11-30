Сэрджант будет выступать в «Формуле-1» под №2

Новичок Логан Сэрджант определился с номером, под которым будет выступать в «Формуле-1».

По правилам пилоты «Ф-1» должны выбирать постоянный номер для выступлений в чемпионате.

Сэрджант остановил свой выбор на №2 – под которым ранее выступал . Однако в данный момент номер уже освободился, поскольку с момента выступлений Вандорна в «Ф-1» прошло уже четыре года.

Наконец у США будет свой гонщик в «Ф-1» – правда, в аутсайдере. Год назад его карьера выглядела сломанной после краха в молодежке