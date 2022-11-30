Сэрджант будет выступать в «Формуле-1» под №2
Новичок «Уильямса» Логан Сэрджант определился с номером, под которым будет выступать в «Формуле-1».
По правилам пилоты «Ф-1» должны выбирать постоянный номер для выступлений в чемпионате.
Сэрджант остановил свой выбор на №2 – под которым ранее выступал Стоффель Вандорн. Однако в данный момент номер уже освободился, поскольку с момента выступлений Вандорна в «Ф-1» прошло уже четыре года.
Наконец у США будет свой гонщик в «Ф-1» – правда, в аутсайдере. Год назад его карьера выглядела сломанной после краха в молодежке
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