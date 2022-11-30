Сэрджант будет выступать в «Формуле-1» под №2

Теги Уильямс Формула-1 Стоффель Вандорн Логан Сэрджант Авто

Новичок «Уильямса» Логан Сэрджант определился с номером, под которым будет выступать в «Формуле-1».

По правилам пилоты «Ф-1» должны выбирать постоянный номер для выступлений в чемпионате.

Сэрджант остановил свой выбор на №2 – под которым ранее выступал Стоффель Вандорн. Однако в данный момент номер уже освободился, поскольку с момента выступлений Вандорна в «Ф-1» прошло уже четыре года.

Наконец у США будет свой гонщик в «Ф-1» – правда, в аутсайдере. Год назад его карьера выглядела сломанной после краха в молодежке

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные