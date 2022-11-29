Шикану на трассе Гран-при Майами полностью переделают (RN365)

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Трасса Гран-при Майами претерпит существенные изменения перед гонкой 2023 года.

Этап появился в календаре «Формулы-1» в 2022-м. Городской автодром критиковали за необгонный характер.

Как сообщает RacingNews365 со ссылкой на источники в Комиссии «Ф-1», медленная шикана (14-й и 15-й повороты) будет полностью переделана, скорость в ней увеличится. Также изменения коснутся ограждений в 14-м повороте, где в серьезную аварию в практике попал пилот «Альпин» Эстебан Окон.

Кроме этого, на трассе переложат асфальт, в высокоскоростных поворотах появятся шумовые полосы.

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Изображение: сайт «Формулы-1»

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