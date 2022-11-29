Том Коронель: «Ферстаппен по-прежнему прибавляет – это поразительно»

Нидерландский гонщик отметил взрослый пилотаж .

Коронель высказался о втором титуле пилота , а также о своем имидже фаната Макса.

«Он по-прежнему прибавляет, и это поразительно. Я сужу по его уверенности, по тому, как он прорвался сквозь пелотон в Спа-Франкоршаме в этом году. В Венгрии я думал: «Ну же, где эти тройные обгоны по внешней?» Но нет, он выжидал момент и обогнал соперников одного за другим. Я вижу, что он все еще растет.

Конечно, опять все начнут говорить о «Томе в оранжевых очках». Забудьте! Я не ношу оранжевые очки, а просто вижу: он делает то, что другие не могут. И он снова это доказал, стал чемпионом мира и установил рекорд всех времен, выиграв 15 гонок за сезон.

Так что прекратите говорить, что я его фанат. Я не фанат, я ему завидую! На меня навесили ярлык, но это не так», – сообщил Коронель.

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