Зак Браун о приглашении Пиастри: «Все в «Ф-1» – просчитанный риск, но уверенность в успехе высока»

согласен, что рискнул с приглашением .

Австралиец заменит своего соотечественника Даниэля Риккардо и станет напарником .

«Все в «Формуле-1» – просчитанный риск, однако мы настроены довольно оптимистично. Будем сохранять спокойствие и предоставим ему всю необходимую поддержку.

Мы не приняли бы такое решение без высокого уровня уверенности в том, что он добьется успеха», – сказал исполнительный директор «Макларена».

Браун считает, что Пиастри, которого в бывшей команде назвали «непорядочным», ответит критикам своими выступлениями:

«Жаль, что Отмар [Сафнауэр] и «Альпин» высказывали обвинения. В этом плане правда выйдет наружу. Мы не должны оказывать давление, пытаясь что-то придумать с ним и его личностью. Пусть он и его выступления на трассе говорят сами за себя.

Как в случае с Ландо. Мы не создавали Ландо, Ландо создал себя. Так что, полагаю, не нужно пытаться сконструировать его и говорить: «Оскар вот такой». Пусть Оскар будет Оскаром, а его результаты со временем станут говорить сами за себя».

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)

Оскар Пиастри: «Было интересно посмотреть на Норриса, получить первый ориентир – в контексте того, как он управляет болидом, в чем отличия»