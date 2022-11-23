Оскар Пиастри: «Было интересно посмотреть на Норриса, получить первый ориентир – в контексте того, как он управляет болидом, в чем отличия»

Новичок поделился впечатлениями от первого выступления за команду. Пиастри провел в составе «Макларена» молодежные тесты в Абу-Даби.

«Классные ощущения. Совсем другие в сравнении с тем, что было на моих молодежных тестах в Абу-Даби в прошлом году. Ведь тогда я знал, что мне нужно просто получить удовольствие от выступления за рулем болида «Формулы-1», в то время как в этом году нужно сразу начинать работу, закладывая фундамент на следующий сезон.

В любом случае, было здорово отработать свой первый день в «Макларене», познакомиться со всеми в команде, постараться прибавить, начать набирать скорость к следующему сезону.

Мне также удалось посмотреть за тем, как действует за рулем болида. Ландо здорово выступил в этом году, так что было интересно получить первый ориентир в контексте того, как он управляет болидом, в чем отличия, и так далее.

В целом первый опыт управления болидом «Макларена» вышел чрезвычайно позитивным. В конце концов, ничто не может заменить выступления на трассе за рулем болида. Так что это было и правда важно. Мы также поработали над настройкой периферийных устройств, я лучше узнал инженеров и вообще всех ребят в команде. Мы обговорили вещи, которые я бы хотел изменить к следующему сезону (на руле и в кокпите болида)», – рассказал Пиастри.

Еще никого в «Ф-1» не провожали как Феттеля: коридор от гонщиков, массовый прощальный забег по трассе, куски болидов в подарок