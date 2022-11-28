Мик Дуэн об уходе Феттеля и Риккардо: «Появятся новые герои»

Легенда мотогонок считает, что переживет уход и .

«Когда я заканчивал карьеру, или это делал кто-то еще – люди тоже спрашивали: что же будет с этим спортом?

Так бывает, но спорт продолжается. Да, одновременный уход Феттеля и Риккардо, двух отличных парней, – это тяжело для «Ф-1». Но в спорте появятся новые герои. В паддоке все – личности», – сказал Дуэн.

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» взяла там весь подиум)