«Макларен» и компания Gulf Oil прекратят сотрудничество по окончании 2022 года

Команда «Макларен» и нефтяная компания Gulf Oil решили прекратить сотрудничество по окончании 2022 года.

«Макларен» и Gulf Oil сотрудничали еще в 1968 году, а в современной истории партнерство было возобновлено с 2020 года.

Также в рамках сотрудничества «Макларен» и Gulf разработали особую ливрею, которую команда использовала на Гран-при Монако в прошлом году.

В официальном заявлении исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отметил, что сотрудничество сторон просто подошло к логическому завершению. При этом в «Макларене» не исключают возможности возобновления сотрудничества в будущем.

«Макларен» представил особую ливрею для Гран-при Монако