Фернандо Алонсо о первых тестах за «Астон Мартин»: «Двигатель определенно потрясающий»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что остался доволен работой болида своей новой команды и двигателя «Мерседес» на тестах в Абу-Даби.
По словам Алонсо, его приятно удивили возможности мотора «Мерседес» в сравнении с «Альпин».
При этом на тестах в «Астон Мартин» использовали мотор с достаточно большим «пробегом».
«Когда мне сказали, сколько этот двигатель уже используется, какой у него километраж, то я был немного обеспокоен. Поскольку в сравнении со стандартами, к которым привык в «Альпин», это довольно большая цифра. Так что да, двигатель определенно просто потрясающий», – рассказал Алонсо.
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