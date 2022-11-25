Фернандо Алонсо о первых тестах за «Астон Мартин»: «Двигатель определенно потрясающий»

Пилот «Астон Мартин» рассказал, что остался доволен работой болида своей новой команды и двигателя на тестах в Абу-Даби.

По словам Алонсо, его приятно удивили возможности мотора «Мерседес» в сравнении с «Альпин».

При этом на тестах в использовали мотор с достаточно большим «пробегом».

«Когда мне сказали, сколько этот двигатель уже используется, какой у него километраж, то я был немного обеспокоен. Поскольку в сравнении со стандартами, к которым привык в , это довольно большая цифра. Так что да, двигатель определенно просто потрясающий», – рассказал Алонсо.

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