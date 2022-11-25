Зак Браун: «Не стал бы исключать возвращение Риккардо в «Ф-1». Все что нужно – это один шанс»

Исполнительный директор уверен, что в будущем вернется в «Формулу-1» в качестве основного участника.

Следующий сезон Риккардо проведет в в качестве резервного пилота.

«Он пришел к нам в статусе семикратного победителя Гран-при, а ушел в статусе восьмикратного. Но ему будет нужно перестроить, восстановить свою карьеру. Вернуться, став прежним на трассе.

Мне кажется, что для этого может хватить одной гонки. Все, что тебе нужно – это один шанс. Ведь так случалось и раньше – посмотрите на того же Хюлькенберга. Я не думал, что мы еще увидим Нико в числе участников – при всем уважении к Нико, но он довольно давно не выступал в гонках на регулярной основе. Так что да, я бы точно не стал исключать вероятность возвращения Риккардо.

Тут может быть два пути. Первый – получить шанс вроде того, как Кевин Магнуссен оказался за рулем «Хааса». Второй – если кто-то из основных пилотов подхватит ковид, ты окажешься за рулем машины, способной выиграть, выиграешь гонку и все сразу обратят на тебя внимание», – рассказал Браун.

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