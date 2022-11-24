Мика Хаккинен о возвращении Риккардо: «Даниэлю 33 года, время на его стороне. Просто нужно обрести мотивацию»

допустил возвращение в «Формулу-1».

Риккардо завершил выступления за , финишировав девятым на Гран-при Абу-Даби. В следующем сезоне Даниэль будет третьим пилотом «Ред Булл».

«Здорово было наблюдать за тем, как Даниэль Риккардо завершает карьеру в «Макларене» в очках, как и . Даниэль – хороший пилот, но перерыв после всех этих лет в «Ф-1» может сыграть важную роль.

Когда я ушел из «Ф-1», мой босс в «Макларене» убедил назвать это «отпуском», хотя я знал, что не вернусь. Я считаю, что у Даниэля ситуация иная: он провел пару трудных сезонов и просто нуждается в том, чтобы заново обрести мотивацию. Ему 33 года, и время на его стороне», – считает двукратный чемпион мира.

Никита Мазепин: «Поделюсь словами мудрости с Феттелем, Риккардо, Латифи и Шумахером о 5 стадиях ухода из «Ф-1»

Даниэль Риккардо: «Боялся потерять любовь к гонкам. Было бы неправильно провести 24 Гран-при в 2023-м»