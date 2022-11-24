Даниэль Риккардо: «Боялся потерять любовь к гонкам. Было бы неправильно провести 24 Гран-при в 2023-м»

объяснил решение стать третьим пилотом «Ред Булл».

Риккардо завершил выступления за и не будет гоняться в «Формуле-1» в 2023-м.

«Я не буду на решетке в следующем году – чтобы было предельно понятно. Но для меня это способ оставаться при деле и получить необходимое время, чтобы сделать шаг назад. Учитывая, как прошла вторая половина сезона, мне нужно было немного отступить, перестроить себя, перезагрузиться, а также найти сильную любовь к гонкам.

Потому что ее отсутствие на таком уровне стало бы неуважительным по отношению ко мне и окружающим. Не говорю, что я ее потерял, но боюсь ее потерять. Разумеется, если я хочу остаться, лучше быть основным пилотом. Но становилось все более и более очевидным, что нельзя проводить 24 гонки в следующем году – для меня это просто неправильно. Пожалуй, это максимально бы меня измотало, поэтому нужно было замедлиться.

[Гонки –] привилегия, и мы действительно хороши в том, чем занимаемся, но пилоты тоже люди. Мы устаем, изматываемся. А на таком уровне это опасно – ты не можешь выступать даже на 99 процентов.

Конечно, были переговоры с другими командами, и я думал: «Хорошо, если не оставаться на решетке, то хотя бы быть в топ-команде». В среде победителей ты многому учишься. Потенциально это поможет найти место где-то еще, если не место [основного гонщика] в этой команде. Кроме этого, когда ты связан с топ-коллективом – это похоже на де Вриса и – у тебя больше узнаваемость, о тебе не забывают.

Когда выступаешь на высшем уровне, хочешь считать себя замечательным, непобедимым, кем-то очень особенным. Но мы все люди и испытываем боль, грусть, всякие эмоции. В последние пару лет случались взлеты и падения, был ковид, и я не мог часто видеться с друзьями и семьей. В какой-то момент я дошел до того, чтобы решил: «Окей, может, пора вернуть какие-то вещи в жизни» – чуть больше времени с семьей, с друзьями, чуть больше времени для себя», – заявил Риккардо.

Риккардо подписал контракт с «Ред Булл» и будет резервным пилотом команды в 2023 году