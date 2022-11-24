Украинские правозащитники призвали Ферстаппена поспособствовать уходу «Ред Булл» из России

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Украинская правозащитница Александра Матвийчук совместно с фондом солидарности Украины записала видеообращение, адресованное «Ред Булл».

В сообщении, которое транслировалось на здании штаб-квартиры в Милтон-Кейнсе, «Ред Булл» призвали покинуть российский рынок. В частности, Матвийчук обратилась к пилоту команды в «Формуле-1» Максу Ферстаппену как амбассадору компании с просьбой повлиять на ситуацию.

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