Пьер Гасли: «Ощущения от первого опыта управления болидом «Альпин» были просто фантастическими»

Пилот «Альпин» поделился впечатлениями от первого опыта работы с новой команде на тестах в Абу-Баби.

«Ощущения от первого опыта управления болидом были просто фантастическими. Должен сказать, что эта машина и правда впечатляющая.

Целью на тесты для меня было привыкнуть к новому окружению, сработаться с инженерами и просто разобраться в работе нового для меня болида, оценить его характеристики и так далее.

Мы проехали много кругов, выполнив план, и я с нетерпением жду момента, когда смогу полноценно влиться в работу команды. Мы отправимся на базу, проведем брифинг по итогам тестов, а потом мы вместе с Эстебаном начнем работу над целями на сезон-2023», – рассказал Гасли.

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