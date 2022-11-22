Фернандо Алонсо о дебюте за «Астон Мартин»: «Доволен более чем на 100 процентов, у команды выдающийся потенциал»

Фернандо Алонсо поделился счастьем после дебюта за «Астон Мартин».

Пилот провел утренние часы шинных тестов после Гран-при Абу-Даби за британскую команду, которую будет представлять в 2022 году. Алонсо занимал третью строчку в протоколе тестов.

«Конечно, нельзя быть чрезмерно уверенным, ведь в следующем году все изменится. Но ощущения в гараже с ребятами, потенциал команды, талант инженеров выдающиеся, и прямо сейчас я очень-очень счастлив.

Когда я подписал контракт с «Астоном», то был доволен на 90 процентов. Когда команда начала прибавлять и завершила сезон на высокой ноте, уровень счастья вырос до 100 процентов. Сегодня утром я был на 100 процентов доволен, теперь – более чем на 100», – сообщил двукратный чемпион мира.

Фернандо рассказал о машине «Астон Мартин» 2022 года:

«Меня приятно удивило все, однако в следующем году болид будет совсем другим, так что нельзя быть в чем-то уверенным. Следующая машина не будет продолжением актуальной.

Но команда провела здесь сильный уик-энд, Себастьян [Феттель] квалифицировался впереди меня, так что не думаю, что в те выходные была большая разница между «Астоном» и «Альпин». Ощущения фактически такие же – болид очень конкурентоспособен.

Машина вела себя хорошо. В первый год с «Альпин» нас беспокоила обратная связь от руля, и мы пять месяцев над этим работали. И меня приятно удивило, что ощущения от системы «Астона» нормальные, не нужно многое менять».

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