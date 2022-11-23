«Мы очень довольны сотрудничеством с «Мерседесом». Зак Браун опроверг информацию о переговорах «Макларена» с «Порше»

Исполнительный директор опроверг информацию о возможных переговорах с .

По словам Брауна, в «Макларене» в полной мере довольны сотрудничеством с «Мерседесом», хотя и не исключают возможных изменений к 2026 году, когда в «Формуле-1» вступит в силу новый моторный регламент.

В «Порше», согласно информации ряда изданий, продолжают поиски команды для партнерского соглашения после срыва переговоров с «Ред Булл».

«Мы очень довольны тем, как у нас идут дела в работе с «Мерседесом». По-прежнему убежден, что сотрудничая с ними мы можем выиграть чемпионский титул, даже являясь клиентской командой. Двигатели, которые они поставляют нам, ничем не отличаются от того, каким пользуется Льюис Хэмилтон.

Понятно, что статус заводской команды дает свои преимущества, вы располагаете большим количеством технических знаний и можете в большей степени повлиять на проектирование болида в целом. При этом правила предельно ясны: двигатели, поставляемые клиентам, должны в точности соответствовать тем, которыми пользуется сам производитель.

У нас есть долгосрочный контракт с и мы очень довольны нашим сотрудничеством. Но пока мы мало думаем о сезоне-2026», – рассказал Браун.

Худший сезон Хэмилтона в «Ф-1»: без побед и поулов, 6-е место в чемпионате. Но Льюис не думает заканчивать