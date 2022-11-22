Андреас Зайдль: «Не виню только Риккардо в проигрыше «Макларена» «Альпин»

Андреас Зайдль не считает, что «Макларен» проиграл «Альпин» лишь из-за .

набрал 122 очка и опередил в чемпионате напарников по «Альпин» (92) и (81). Тем не менее, Риккардо заработал 37 баллов, и четвертую строчку в Кубке конструкторов заняла «Альпин», а «Макларен» финишировал пятым.

«Я далек от того, чтобы просто винить Даниэля в том, что мы едва немного уступили в борьбе за четвертое место. Я и команда тоже несем ответственность за то, что работа с Даниэлем не сложилась так, как мы надеялись – несмотря на старания с его и нашей стороны. Это часть спорта: порой не заработаешь очки, когда хочешь или можешь. Постараемся улучшить ситуацию в следующем году.

«Макларен», похоже, сделал шаг назад, «Альпин» сработала лучше. Но позитивных моментов много. Во-первых, мы стали единственной командой за пределами топ-3, завоевавшей подиум. Ландо финишировал седьмым – скажем так, лучшим из пилотов, не выступающих за три лучших коллектива. Ландо провел впечатляющий сезон, даже несмотря на то, что машина не позволяла показывать отличные результаты», – заявил руководитель .

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