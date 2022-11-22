Фернандо Алонсо: «В следующем году сократить отрыв нереально, но можно заложить фундамент на будущее»

Новобранец «Астон Мартин» надеется помочь английской команде прибавить в скорости.

«Верю, что могу изменить ситуацию, когда речь идет о важнейших эпизодах в гонках или опыте. Все мы талантливы в управлении гоночных машин, я же говорю скорее об умственной работе и контроле некоторых вещей.

В последних гонках сезона-2022 – например, в Мексике, Остине или Бразилии – я был ближе всего к уровню, который демонстрировал в 2012 или 2010 году.

В прошлом сезоне я не был на 100 процентов уверен в машине или своем возвращении. Сезон прошел нормально, но в этом году я гораздо быстрее набрал скорость и куда больше горжусь своим прогрессом. В этот раз важны не очки в чемпионате, а собственные ощущения. Даже с большим количеством очков можно быть не слишком довольным собою.

Почему я продолжаю гоняться? Верю, что будут шансы. В следующем году сократить отрыв нереально, но можно заложить фундамент на будущее и лучше работать, чем остальные.

В «Ф-1» большая конкуренция, и чтобы стать чемпионом – нужно демонстрировать что-то необычное. Я готов показать нечто особенное и жду такого же от новой команды.

Победа в чемпионате мира – это моя сильнейшая мотивация, я все еще надеюсь, что однажды смогу стать трехкратным чемпионом мира. Возможно, не в 2023-м, но может быть позднее. Кроме того, вместе с «Астон Мартин» мне интересно заниматься строительством команды и пытаться стать сильнее в следующих сезонах», – сказал Алонсо.

Он также добавил, что планирует оставаться в «Ф-1» еще «два-три года» и еще активнее тренироваться:

«Мне пришлось многое поменять – сейчас в моей карьере наступает такой момент, когда нужно адаптировать некоторые тренировки, путешествия и мероприятия. «Ф-1» требует очень много энергии, в том числе за пределами трассы. Так что, пожалуй, нужно стать более эффективным в некоторых вещах. Что касается физической подготовки, то мне нужно стараться еще больше, чем раньше, поскольку мне уже не 20 лет».

В Абу-Даби начались тесты «Ф-1»: Алонсо выступает за «Астон Мартин», Гасли – за «Альпин», Хюлькенберг– за «Хаас»