В Абу-Даби начались тесты «Ф-1»: Алонсо выступает за «Астон Мартин», Гасли – за «Альпин», Хюлькенберг– за «Хаас»

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури тесты Формула-1 Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Шарль Леклер Пьетро Фиттипальди Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Джек Дуэн Роберт Шварцман Альфа Ромео Фредерик Вести Логан Сэрджант Лиам Лоусон Фелипе Другович Юки Цунода Тео Пуршер Оскар Пиастри Альпин Авто

В Абу-Даби после завершения сезона «Формулы-1» начались тесты. 

Помимо основных пилотов в испытаниях должны участвовать и «молодые» пилоты – гонщики с малым количеством преодоленного километража в «Ф-1». 

Составы команд на тестах в Абу-Даби 

«Ред Булл»: Серхио Перес / Макс Ферстаппен; Лиам Лоусон

«Феррари»: Шарль Леклер / Карлос Сайнс; Роберт Шварцман

«Мерседес»: Джордж Расселл / Льюис Хэмилтон; Фредерик Вести

«Альпин»: Пьер Гасли; Джек Дуэн

«Макларен»: Ландо Норрис; Оскар Пиастри

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас; Тео Пуршер

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо; Фелипе Другович

«Хаас»: Нико Хюлькенберг; Пьетро Фиттипальди

«Альфа Таури»: Юки Цунода; Ник де Врис

«Уильямс»: Алекс Албон; Логан Сэрджант

Алонсо первым выехал на трассу «Яс-Марина».

Вся «Формула-1» 2022-го: «Феррари» забрала старт сезона, «Ред Булл» выстрелил в середине, финал – перерождение «Мерседеса»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные