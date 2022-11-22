В Абу-Даби начались тесты «Ф-1»: Алонсо выступает за «Астон Мартин», Гасли – за «Альпин», Хюлькенберг– за «Хаас»
В Абу-Даби после завершения сезона «Формулы-1» начались тесты.
Помимо основных пилотов в испытаниях должны участвовать и «молодые» пилоты – гонщики с малым количеством преодоленного километража в «Ф-1».
Составы команд на тестах в Абу-Даби
«Ред Булл»: Серхио Перес / Макс Ферстаппен; Лиам Лоусон
«Феррари»: Шарль Леклер / Карлос Сайнс; Роберт Шварцман
«Мерседес»: Джордж Расселл / Льюис Хэмилтон; Фредерик Вести
«Альпин»: Пьер Гасли; Джек Дуэн
«Макларен»: Ландо Норрис; Оскар Пиастри
«Альфа Ромео»: Валттери Боттас; Тео Пуршер
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо; Фелипе Другович
«Хаас»: Нико Хюлькенберг; Пьетро Фиттипальди
«Альфа Таури»: Юки Цунода; Ник де Врис
«Уильямс»: Алекс Албон; Логан Сэрджант
Алонсо первым выехал на трассу «Яс-Марина».
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