Карлос Сайнс-старший: «Феррари» образца 2023 года лучше подойдет сыну»

отметил, что новый болид лучше подойдет его сыну.

В начале сезона-2022 испанский гонщик выступал слабо и часто допускал ошибки, однако в дальнейшем сумел приспособиться к неудобной технике и начал чаще бороться с лидерами.

«Самое главное, что он стабильно прибавлял. Да, было шесть сходов, он терял очки, но к концу сезона поехал быстрее и начал чувствовать себя комфортнее за рулем болида.

Поул в Остине и темп в последних двух гонках это доказывают.

В болиде образца 2023 года будет несколько хороших изменений, что сделает машину для него более подходящей – по сравнению с техникой 2022 года, которая вызывала дискомфорт.

Слухи о Бинотто? Они мешают жить. Да, были проблемы со стратегиями, отрицать это можно только из-за корпоративной солидарности. Однако нужно исправляться ситуацию и учиться на ошибках. Нельзя стать командой-победительницей за один день – и год назад «Феррари» не боролась за второе место в чемпионате мира. Нужно сохранять хладнокровие и анализировать сезон», – сказал Сайнс-старший.

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