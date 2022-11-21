Валттери Боттас: «Здорово нервничали, ожидая результатов гонки. К счастью, нам повезло»

Пилот «Альфа Ромео» подвел итоги -Даби, признав, что финиш гонки получился для команды крайне нервным.

и боролись за 6-е место в Кубке конструкторов. И «Астон Мартин» бы оказалась выше, если бы обогнал Даниэля Риккардо в борьбе за 9-е место.

«Мы здорово нервничали, ожидая итоговых результатов на круге возвращения в боксы. У меня буквально возникло ощущение дежа вю с прошлого сезона, когда ситуация тоже изменилась в самый последний момент. Сейчас, к счастью, нам повезло.

Для команды это очень важный результат. С учетом того, где команда была последние два года, сейчас мы сделали большой шаг вперед. Даже дополнительные призовые здорово нам помогут. Так что я рад, что мы добились нужного результата», – рассказал Боттас.

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