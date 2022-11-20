Гельмут Марко: «Большим удивлением стало то, насколько лучше у «Феррари» обстояла ситуация с износом шин»

Советник «Ред Булл» подвел итоги -Даби, прокомментировав сражение с Шарлем Леклером за второе место в общем зачете.

«Довольны ли мы таким сезоном? С 17 победами и титулами в личном и командном зачете? Более чем. Сегодня выбор в пользу стратегии с двумя пит-стопами для Переса был правильным – для нас большим удивлением стало то, насколько лучше у обстояла ситуация с износом шин. Сайнс выступил в соответствии с нашими ожиданиями, а вот Леклер нет (смеется).

В конце борьба была очень плотной, но Перес допустил ошибку на ранней стадии заезда: слишком сильно атакуя, в результате чего перегрузил свои шины. Позже он попытался обогнать Хэмилтона, но тут же отдал позицию обратно. В результате он потерял 1,3 секунды. Если бы не этот инцидент, борьба могла выйти плотнее», – рассказал Марко.

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