Фернандо Алонсо: «Старт с 11-го места в Баку – нелогичный результат для «Астон Мартин». Гонка это подтвердила»

Алонсо признал, что разочарован результатами последних гонок.

Пилот «Астон Мартин » высказался о 15-м месте на Гран-при Азербайджана .

«У нас редко появляются возможности показать хороший результат. Венгрия была одной из таких. Еще Зандворт – именно поэтому раздражает, что мы упустили там свой шанс. В Монце, на трассе, которая нам не подходила, мы выступали так, что могли сотворить небольшое чудо, но там подвеска…

Вчера [в субботу, в квалификации] 11-е место было для нас нелогичным результатом – и сегодня [в воскресенье] мы увидели тому подтверждение», – сказал Алонсо .

