Фернандо Алонсо: «Старт с 11-го места в Баку – нелогичный результат для «Астон Мартин». Гонка это подтвердила»
Алонсо признал, что разочарован результатами последних гонок.
Пилот «Астон Мартин» высказался о 15-м месте на Гран-при Азербайджана.
«У нас редко появляются возможности показать хороший результат. Венгрия была одной из таких. Еще Зандворт – именно поэтому раздражает, что мы упустили там свой шанс. В Монце, на трассе, которая нам не подходила, мы выступали так, что могли сотворить небольшое чудо, но там подвеска…
Вчера [в субботу, в квалификации] 11-е место было для нас нелогичным результатом – и сегодня [в воскресенье] мы увидели тому подтверждение», – сказал Алонсо.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: SoyMotor.com
