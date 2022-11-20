Льюис Хэмилтон: «Сезон-2022 – в топ-3 худших для меня, но не труднейший»

не согласен, что сезон-2022 вышел для него тяжелейшим в карьере.

Пилот «Мерседеса» впервые не выиграл гонку и не завоевал поул по итогам года, а также уступил напарнику .

«Нет, я считаю, что труднейшим сезоном был 2011-й, просто в жизненном плане.

Этот год не лучший, он в топ-3 худших сезонов, однако он гораздо сильнее других в плане меня самого, работы с командой, нашего единения. Думаю, плюсов много.

Я очень рад, что все закончено. Я вплоть до последней гонки верил, что потенциально шанс есть. Важно сохранять эту надежду и продолжать трудиться.

Если честно, здорово было бы выиграть гонку, но одной победы всегда недостаточно, так ведь? Когда мы впервые заняли пятое место, для нас это ощущалось как победа. Когда мы впервые стали четвертыми, это ощущалось как победа. Когда мы завоевали первый подиум, это словно было для нас победой. В такие секунды чувствуется, что мы действительно чего-то достигаем – я буду их вспоминать», – сообщил Хэмилтон после схода на Гран-при Абу-Даби.

Льюис также пошутил на тему предстоящих шинных тестов:

«Может, я скажусь больным – спина болит или что-то такое!»

Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за сезон

Тото Вольфф: «Одна машина сломалась, на второй мы выработали ресурс шин – это вполне отражает сезон «Мерседеса»

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