Тото Вольфф: «Одна машина сломалась, на второй мы выработали ресурс шин – это вполне отражает сезон «Мерседеса»

Исполнительный директор «Мерседеса» подвел итоги Гран-при Абу-Даби, отметив, что команда осталась недовольна своим выступлением.

«Все прошло не очень хорошо. Мы допустили все возможные ошибки, а скорость машины не соответствовала ее возможностям. Сегодня мы были третьей по скорости командой – при этом одна машина сломалась, а на второй мы выработали ресурс шин. Сегодняшнее выступление вполне точно отражает то, как для нас прошел сезон, как отражает и текущее положение команды.

Думаю, что мы «поджарили» свои шины на первых кругах дистанции. Мы сильно атаковали, машина вроде бы работала отлично, а потом передние покрышки просто перестали работать. Возможно, мы могли предвидеть подобное развитие событий, но таковы последствия.

Мы знали, что этап в Абу-Даби будет трудными для нашей машины, так что мы хотя бы можем быть уверены в точности данных корреляции. В Бразилии мы смотрелись отлично и доминировали с самого начала и сделали дубль. Ну, мы хотя бы смогли выиграть гонку в этом сезоне», – рассказал Вольфф.

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: «Мерседес» сломался на пит-стопе и трассе, «Ред Булл» завалил битву за второе место чемпионата

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram