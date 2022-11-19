Гоночный директор «Феррари»: «Команда добилась прогресса после не лучших практик»

Гоночный директор Лоран Мекьес рассказал о прогрессе перед квалификацией к Гран-при Абу-Даби.

Скудерия отставала от «Мерседеса» по ходу пятничных практик, однако в субботу оказалась впереди соперников в битве за вторую строчку в Кубке конструкторов. завершил квалификацию третьим, – четвертым.

«В этот уик-энд мы решили, что нужно извлекать максимум из машин, не оглядываясь и не думая о борьбе с «Мерседесом» за второе место в Кубке конструкторов. Вчера было видно, что мы не в лучшей форме. Команда постаралась прибавить и добилась прогресса. Мы были довольно близки к «Ред Булл» и опередили «Мерседеса». Хороший старт уик-энда.

Уже вчера мы надеялись, что условия на трассе сыграют нам на руку. Все машины проявляют себя лучше, когда трек холодный, однако мы рассчитывали, что в нашем случае прибавка будет существенной. Шарль и Карлос выступили очень сильно, что позволило нам расположиться между «Ред Булл» и .

В этом году мы остановили развитие машины раньше, чем и «Мерседес». И, надеемся, раз мы так близки в конце сезона, это станет нашим преимуществом. Тем не менее, впереди месяцы упорного труда. Никто не знает, какая команда лучше подготовится к следующему сезону», – отметил Мекьес в эфире Sky Sport.

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