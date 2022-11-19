Тото Вольфф о выступлении «Мерседеса»: «Нам стоит спустить эту квалификацию в унитаз»

Исполнительный директор подвел итоги квалификации к -Даби, отметив, что команда осталась недовольна достигнутым результатом.

«Мерседес» в квалификации уступил не только , но и – Хэмилтон и Расселл начнут гонку с третьего ряда на стартовой решетке.

«Я только что узнал, что сегодня, оказывается, международный день туалета. Что сказать, нам стоит просто спустить эту квалификацию в унитаз.

Думаю, мы просто не справились. Мы сделали шаг назад, а соперники из «Феррари» шаг вперед. Мы сделали выбор в пользу настроек с высоким уровнем прижимной силы и лобового сопротивления, готовясь именно к гонке. Но сегодня наша машина оказалась слишком медленной на прямых и этот выбор вообще ничего нам не дал.

Мы думали над тем, чтобы разделить стратегию по выбору настроек между пилотами. Но мы все равно считаем, что завтра ситуация должна стать лучше. Настройки с высоким уровнем прижимной силы должны лучше помочь нам сберечь шины. Посмотрим», – рассказал Вольфф.

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