Ральф Шумахер: «У Риккардо хорошие шансы заменить Переса в 2023 году – думаю, Ферстаппен хочет новый состав «Ред Булл»

не исключил замену на .

Риккардо покинет по окончании сезона и, по всей видимости, присоединится к «Ред Булл» в качестве третьего пилота. Напряженные отношения между и Серхио Пересом могут привести к тому, что Риккардо вновь станет напарником нидерландца, заявил Шумахер.

«Я не уверен на 100 процентов, что Перес будет партнером [Ферстаппена] в следующем году. Полагаю, у Риккардо хорошие шансы. Я думаю, что за кулисами ситуация очень и очень напряженная, Макс хочет новый состав пилотов.

Макс является острием копья «Ред Булл», его будущее обеспечено до 2028 года. В конце концов, именно он таскает угли из костра, приносит команде победы. Соответственно, могу предположить, что контракт дает ему возможность влиять на то, кто с ним выступает. И я полагаю, что Риккардо является для него более предпочтительным вариантом», – сказал эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1».

Даниэль и Макс выступали за «Ред Булл» в 2016-2018 годах, Риккардо выиграл у партнера два сезона из трех. Контракт Переса с командой из Милтон-Кейнса действует до конца 2024 года.

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