Риккардо опроверг слова Марко о переходе в «Ред Булл»: «На данный момент ничего не подписано, но мы близки к договоренности»
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо опроверг информацию о фактическом переходе в «Ред Булл».
Ранее Гельмут Марко подтвердил, что Риккардо будет третьим пилотом «Ред Булл» в 2023 году.
По словам Риккардо, переговоры продолжаются, и на данный момент он не подписывал никаких документов.
«Мое будущее связано с «Ред Булл»? На данный момент ничего не подписано, но мы действительно общаемся и близки к договоренности. Я честен, ситуация и правда такова. Может, Гельмут просто по мне соскучился (смеется). Но да, мы серьезно обсуждаем эту ситуацию.
Когда я подпишу контракт – вы обязательно об этом узнаете. Может это и впрямь случится уже очень скоро, тут никогда не знаешь заранее, но вопрос пока не закрыт», – рассказал Риккардо.
Гельмут Марко: «Риккардо будет нашим третьим пилотом. У «Ред Булл» много спонсоров, нужно проводить много демонстрационных заездов»
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