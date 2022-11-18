Риккардо опроверг слова Марко о переходе в «Ред Булл»: «На данный момент ничего не подписано, но мы близки к договоренности»

Пилот опроверг информацию о фактическом переходе в «Ред Булл».

Ранее Гельмут Марко подтвердил, что Риккардо будет третьим пилотом «Ред Булл» в 2023 году.

По словам Риккардо, переговоры продолжаются, и на данный момент он не подписывал никаких документов.

«Мое будущее связано с «Ред Булл»? На данный момент ничего не подписано, но мы действительно общаемся и близки к договоренности. Я честен, ситуация и правда такова. Может, Гельмут просто по мне соскучился (смеется). Но да, мы серьезно обсуждаем эту ситуацию.

Когда я подпишу контракт – вы обязательно об этом узнаете. Может это и впрямь случится уже очень скоро, тут никогда не знаешь заранее, но вопрос пока не закрыт», – рассказал Риккардо.

Гельмут Марко: «Риккардо будет нашим третьим пилотом. У «Ред Булл» много спонсоров, нужно проводить много демонстрационных заездов»

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