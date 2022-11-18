Гельмут Марко: «Риккардо будет нашим третьим пилотом. У «Ред Булл» много спонсоров, нужно проводить много демонстрационных заездов»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подтвердил переход в команду Даниэля Риккардо на должность одного из резервных пилотов.
Риккардо, покидающий «Макларен», решил взять паузу на сезон-2023, чтобы потом постараться вернуться в «Ф-1» уже в 2024 году.
При этом в том же интервью Марко отметил, что основным резервным пилотом «Ред Булл» и «Альфа Таури» будет Лиам Лоусон – он будет сочетать эти обязанности с выступлениями в японской «Супер-Формуле»:
«Риккардо будет нашим третьим пилотом. У нас очень много спонсоров, нужно проводить много демонстрационных заездов и других мероприятий. Ну и разумеется, Риккардо – один из самых подходящих и квалифицированных пилотов, что мы могли пригласить.
Что касается Лоусона, то он, к сожалению, провел сезон в «Формуле-2» не так хорошо, как мы рассчитывали. Но он уже неплохо себя проявил в работе в «Альфа Таури». У него есть потенциал. В следующем году он будет выступать в японской «Супер-Формуле», а также будет резервным пилотом в «Ред Булл» и «Альфа Таури». А дальше все зависит от него».
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