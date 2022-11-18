Гельмут Марко: «Риккардо будет нашим третьим пилотом. У «Ред Булл» много спонсоров, нужно проводить много демонстрационных заездов»

Советник «Ред Булл» подтвердил переход в команду на должность одного из резервных пилотов.

Риккардо, покидающий «Макларен», решил взять паузу на сезон-2023, чтобы потом постараться вернуться в «Ф-1» уже в 2024 году.

При этом в том же интервью Марко отметил, что основным резервным пилотом «Ред Булл» и «Альфа Таури» будет – он будет сочетать эти обязанности с выступлениями в японской «Супер-Формуле»:

«Риккардо будет нашим третьим пилотом. У нас очень много спонсоров, нужно проводить много демонстрационных заездов и других мероприятий. Ну и разумеется, Риккардо – один из самых подходящих и квалифицированных пилотов, что мы могли пригласить.

Что касается Лоусона, то он, к сожалению, провел сезон в «Формуле-2» не так хорошо, как мы рассчитывали. Но он уже неплохо себя проявил в работе в «Альфа Таури». У него есть потенциал. В следующем году он будет выступать в японской «Супер-Формуле», а также будет резервным пилотом в «Ред Булл» и . А дальше все зависит от него».

Оба пилота «Ред Булл» – худшие среди топов на бразильском Гран-при, максимальный балл в рейтинге Sports.ru – у победителя и аутсайдера

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