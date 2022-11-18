Мика Хаккинен: «Ферстаппен помнил произошедшее между ним и Пересом и решил, что настал час расплаты»

Двукратный чемпион «Формулы-1» высказался о послании Макса Ферстаппена Серхио Пересу на Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен ослушался приказа «Ред Булл» и не вернул позицию напарнику. По мнению Хаккинена, Макс напомнил Серхио о неких событиях в прошлом.

Как утверждала нидерландская пресса, Перес намеренно врезался в барьеры в квалификации к , что не позволило Ферстаппену улучшить время.

«У нас были командные приказы, когда я гонялся. До Гран-при составлялся план, как поступать в определенных ситуациях.

Макс, разумеется, гонщик, как и все остальные в «Ф-1», он не живет моментом. Он помнит, что произошло вчера и сосредоточен на будущем. Когда команда отдала ему приказ, чтобы Перес заработал очки, он сохранил позицию, так как помнил тот самый вчерашний день – Макс [сказал:] «ни за что, настал час расплаты».

Не думаю, что дело только в том, что гонщик просто очень эгоистичен: «Мне плевать, я просто хочу добиться максимального результата, все остальное неважно. И мне плевать на напарника». Дело в том, что произошло в этом году между ним и Чеко. Он подвергся большой критике, однако следование командным приказам – очень важный фактор.

В данный момент Макс – двукратный чемпион мира, он быстрее Чеко. Команда знает, что ей нужен пилот по имени Макс. Они в нем нуждаются. Чеко в настоящий момент не может выиграть титул, в отличие от Макса», – заявил Мика.

Поступок Ферстаппена не означает, что Макс не поможет партнеру на Гран-при Абу-Даби, считает Хаккинен:

«Последняя гонка – совсем другое дело, на мой взгляд. Не думаю, что Чеко сейчас в таком положении в команде, что не может выступать на том же уровне или даже быть быстрее Макса. Это и постоянная психологическая битва, кроме прочего.

Чеко помогал Максу в прошлом в каких-то Гран-при. Интересно, поможет ли Макс ему в заключительной гонке. Мы не знаем, что случится в будущем, как будет развиваться гонка. Но если создастся ли ситуация, в которой Макс сможет помочь Чеко, то, уверен, он это сделает.

Но его поступок [в Бразилии] должен был также показать Чеко: «Я помню, что ты сделал, не повторяй это в будущем».

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