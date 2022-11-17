Гюнтер Штайнер: «Поул Шумахера не изменил бы решение «Хааса»

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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что Мика Шумахер не спас бы даже поул.

Шумахер показал последнее время в бразильской квалификации, а его Кевин Магнуссен завоевал первую поул-позицию «Хааса» в истории. В следующем году немца заменит его соотечественник Нико Хюлькенберг.

Штайнер сообщил, что «Хаас» прекратил бы сотрудничество с Миком даже в том случае, если бы он оказался на месте напарника в Сан-Паулу.

«Это ничего бы не изменило. Потому что нельзя принимать решения на эмоциях после одной гонки или одной квалификации. Это неправильно.

Аварии Шумахера? Они повлияли, но ты не можешь просто сказать: «О, он врезался», что, разумеется, плохо. У него были и очень хорошие результаты в Австрии и Сильверстоуне – важен баланс. Решение не вызвано какой-то одной гонкой, это сочетание факторов. Главное – мы хотим двигаться вперед и снова выстроить команду.

Мик сильно прибавил по ходу сезона. Все это видят, и нет необходимости вам рассказывать. Поэтому мы долго думали – решение не было принято еще летом, как говорят некоторые. Он провел несколько хороших гонок.

Не вина Мика в том, что мы находимся там, где находимся. Мы должны винить себя, но в то же время нужно развиваться, и наиболее короткий путь – пригласить гонщика с богатым опытом, который выступал за несколько команд, схожих с нашей.

Не мне судить, заслуживает ли [Шумахер место в «Формуле-1»]. Полагаю, на следующий год все позиции заняты – разве что в «Уильямсе» сложится очень странная ситуация [и Логан Сэрджант не заработает суперлицензию]. Кто я такой, чтобы рассуждать, заслуживает ли он кокпит или нет? Думаю, все мы должны работать, ничто не достается просто так. У меня мест нет, и я не хочу давать советы коллегам, другим руководителям команд».

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?

Магнуссен и «Хаас» – впервые на поуле в «Формуле-1»! Как это вообще случилось?

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