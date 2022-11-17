Кубица проведет практику перед Гран-при Абу-Даби за «Альфа Ромео»
Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица вернется в болид в рамках уик-энда в Абу-Даби.
Роберт проведет первую тренировку вместо Чжоу Гуаньюя. В нынешнем сезоне польский гонщик участвовал в практиках перед Гран-при Испании, Франции и Венгрии.
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