Кубица проведет практику перед Гран-при Абу-Даби за «Альфа Ромео»

Резервный пилот вернется в болид в рамках уик-энда в Абу-Даби.

Роберт проведет первую тренировку вместо . В нынешнем сезоне польский гонщик участвовал в практиках перед , Франции и Венгрии.

Образец урока юниору прямо на середине гонки «Ф-1»: совет по месту обгона после анализа чужих точек торможения

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