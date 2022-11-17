Кубица проведет практику перед Гран-при Абу-Даби за «Альфа Ромео»

Теги Гран-при Испании Гран-при Франции Гран-при Венгрии Роберт Кубица Гран-при Абу-Даби Формула-1 Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Авто

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица вернется в болид в рамках уик-энда в Абу-Даби.

Роберт проведет первую тренировку вместо Чжоу Гуаньюя. В нынешнем сезоне польский гонщик участвовал в практиках перед Гран-при Испании, Франции и Венгрии.

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