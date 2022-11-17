«Хаас» прекратил сотрудничество с Шумахером

Команда «Хаас» официально объявила о прекращении сотрудничества с Миком Шумахером.

«Хочу поблагодарить за вклад в развитие команды за последние годы. Мик был успешен в юниорских чемпионатах, а затем развивался как гонщик вместе с нашей командой – кульминацией этого стали финиши в очковой зоне в этом сезоне.

Хотя мы выбрали разные пути, вся команда желает Мику всего наилучшего в дальнейшей карьере», – сказал руководитель .

Предполагается, что в ближайшее время «Хаас» объявит о контракте с 35-летним , самым успешным гонщиком из тех, что никогда не добирались до подиума в «Формуле-1».

Мик Шумахер, вероятно, продолжит карьеру в качестве резервного гонщика «Мерседеса».

Шумахера гонят из «Ф-1» – это вообще как? Он правда так плох?

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