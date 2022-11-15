Журналист Туррини: «Симоне Реста вернется из «Хааса» в «Феррари»
Известный итальянский журналист Лео Туррини заявил, что Симоне Реста вновь будет работать в «Феррари».
Как сообщила La Gazzetta dello Sport, Маттиа Бинотто покинет пост руководителя «Феррари», его место займет Фредерик Вассер из «Альфа Ромео». Впрочем, Скудерия назвала сообщения в СМИ «безосновательными слухами».
Реста с 2021 года является техническим директором «Хааса». Симоне работал в «Феррари» с 2001-го с кратковременным перерывом в 2018-2019 годах, когда он уходил в «Заубер» (ныне «Альфа Ромео»).
«Симоне Реста, которого сначала пристроили в «Заубер», а затем в «Хаас» из-за неидеальных отношений с Маттиа Бинотто, вернется», – сказал Туррини в эфире Radio24.
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