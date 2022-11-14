Алексей Попов о нежелании Ферстаппена пропускать Переса: «Главное – он не хочет объясниться. Это самое странное в этой истории»

Российский комментатор «Формулы-1» Алексей Попов сомневается в достоверности теории о мести Макса Ферстаппена Серхио Пересу за аварию мексиканца в квалификации к Гран-при Монако.

Нидерландские журналисты предположили, что отказ Ферстаппена помогать Пересу на Гран-при Сан-Паулу связан с разворотом мексиканца в квалификации в Монте-Карло – инцидент привел к тому, что Чеко стартовал в гонке выше Ферстаппена, а затем одержал победу.

«Одно дело, когда подозревают людей, которые как [Нико] Росберг [в 2014-м] после собственной аварии оказывались на поуле. Но Чеко после своего разворота в «Портье» оказался третьим, позади двух «Феррари» – чего он этим добился? Только того, что он оказался впереди Макса? Но этого как-то мало для мотивации попадать в аварию.

Может быть дело не в этом, а в чем-то другом.

Так или иначе, но Макс совершил странный маневр. Все это вылилось в радиоэфир, и явно не в его пользу. И главное – он не хочет объясниться. Это самое странное в этой истории», – сообщил Алексей в обзоре Гран-при Сан-Паулу.

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