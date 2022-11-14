Тото Вольфф: «Хэмилтон давил до последнего, но Расселл выстоял»

Руководитель «Мерседеса» подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, поделившись мнением о соперничестве Джорджа Расселла и .

«Пару лет назад Джордж чуть не победил в Бахрейне (заменяя Хэмилтона), а теперь сумел довести дело до конца. Ему хватило скорости, а также он сумел продержаться под давлением до самого конца. Хэмилтон давил до последнего, но Джордж выстоял. Они оба альфа-лидеры, и это хорошо. Нам не нужны щеночки за рулем болида «Ф-1». И мы постараемся справиться с этой ситуацией как можно лучше.

Джордж отлично провел старт, а потом сумел нырнуть. При этом оба наших пилота поддавливали друг друга, мы этому рады. Они здорово работали сообща. Как мы видим, Льюис и Джордж находятся на одном уровне», – рассказал Вольфф.

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