Стюарды не нашли нарушений в действиях Хэмилтона во время стартовой процедуры спринта

Пилот «Мерседеса» избежал штрафа и сохранит второе место на старте Гран-при Сан-Паулу.

Хэмилтон подозревался в нарушении процедуры старта в субботнем спринте. Однако стюарды, изучив все обстоятельства, не нашли нарушений со стороны Хэмилтона и оправдали гонщика «Мерседеса».

Стюарды расследуют нарушение стартовой процедуры Хэмилтоном

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