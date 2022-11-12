Стюарды расследуют нарушение стартовой процедуры Хэмилтоном

Стюарды Гран-при Сан-Паулу изучают старт в Интерлагосе.

По их мнению, гонщик нарушил правила расположения на стартовой решетке, что могло привести к получению преимущества на первых метрах гонки.

Однако в «Мерседесе» уверены, что семикратный чемпион мира не получил никакой выгоды – он действительно расположил машину не ровно на желтой линии, как того требует регламент, а немного позади. Не исключено, что это действие пилота привело к нарушению работы системы, определяющей фальстарты.

Кроме того, стюарды изучают возможные нарушения на старте со стороны пилота «Макларена» Даниэля Риккардо и гонщика «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюя.

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