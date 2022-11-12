Гоночный директор «Феррари»: «Знали, что дождь неминуем, поэтому разделили стратегии между гонщиками – жаль, что так вышло с Леклером»

Гоночный директор Лоран Мекьес подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, прокомментировав стратегию команды.

Мекьес признал, что команда ошиблась с решением выпустить на трассу на промежуточных шинах, когда все остальные выбрали слики. В результате Леклер занял 10-е место.

«С первого же сегмента квалификация превратилась в лотерею. Мы знали, что дождь неминуем, поэтому решили разделить стратегии между гонщиками. Счет шел на минуты – разница в одну минуту могла вознаградить либо Сайнса , либо Леклера.

Жаль, что так вышло с Шарлем. Однако это стало хорошей проверкой на будущее. В течение часа мы приняли 6-8-10 важных решений, работая с обоими гонщиками, с двумя бригадами. Ведь даже в первом сегменте мы не знали, возвращаться ли на трассу на промежуточных шинах – мы ждали, потому что видели отличное время Гасли. Вам всегда есть чему поучиться, а выбор в третьем сегменте квалификации был и правда пограничным», – рассказал Мекьес.

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