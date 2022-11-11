Макс Ферстаппен: «Штраф повлияет на «Ред Булл» в следующем сезоне – просто пока мы не знаем, в какой степени»

Пилот заявил, что полученный командой штраф за превышение бюджета придаст коллективу дополнительную мотивацию в следующем году.

«Ред Булл» стал единственной командой, превысившей допустимую планку бюджета в 2021 году. В результате команда была оштрафована на $7 млн, а также будет вынуждена на 10 процентов сократить время работы в аэродинамической трубе и с CFD (вычислительная гидродинамика) в 2023 году:

«Конечно, это на нас повлияет. Просто пока мы не знаем, в какой степени. При этом я уверен, что мы, с учетом того какие люди у нас работают, используем это как источник дополнительной мотивации, чтобы еще лучше выполнить свою работу.

Хотя понятно, что ребята всегда выкладываются на свой максимум. У нас очень хорошая машина, у команды есть много идей, как сделать ее еще лучше, в том числе уже в следующем году. Надеюсь, этого будет достаточно».

Также Ферстаппен поделился мнением о том, как для команды сложился нынешний сезон. Ферстаппен уверенно выиграл титул и установил новый рекорд «Ф-1» по количеству выигранных гонок за один чемпионат. При этом по количеству поулов в сезоне Ферстаппен уже точно проиграет Шарлю Леклеру:

«В этом году мы и правда смогли выиграть с достаточно большим преимуществом. При этом поулов у нас было не так много. В гонках наша машина работала отлично, но мне кажется, что во многом победа стала возможной благодаря отличной командной работе – и тому, что мы почти не ошибались. Старт сезона вышел тяжелым, но потом большинство гонок сложилось для нас очень хорошо».

Также Ферстаппен подтвердил, что на Гран-при Сан-Паулу возобновит общение с журналистами Sky Sports и закончит бойкот, устроенный на этапе в Мехико – тогда Ферстаппен отреагировал на слова Теда Кравица, который в прямом эфире заявил о том, что в 2021 году Льюиса Хэмилтона ограбили, подразумевая сомнения в законности первого титула Макса:

«Да, мы подвели под этим черту. Дальше будет продолжать как раньше».

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